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Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları ilkokul öğrencisi Mira Budak, Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin Anneler Günü nedeniyle online olarak düzenlediği şiir yarışmasında üçüncü oldu.

Sanko Okulları ilkokul öğrencisi Mira Budak, Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin Anneler Günü nedeniyle online olarak düzenlediği şiir yarışmasında üçüncü oldu.


Katılımcılar, “Anne” teması ile yazdıkları şiirleri ve şiir yazarken çekilen videoları Sanko Park Alışveriş Merkezinin instagram hesabına direkt mesaj olarak göndererek yarışmaya katıldı.


5-12 yaş grubundaki çocukların katıldığı ve toplam 106 şiirin değerlendirildiği yarışmada Sanko Okulları öğrencisi Mira Budak üçüncü olarak altın kolye kazandı.

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