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SANKO Okulları öğrencisi yüzme milli takımı seçmelerinde

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ve bir GSM firmasının destekleri ile Edirne’de düzenlenen “Türkiye Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmeleri”nde SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk “50 ve 100 Metre Kurbağalama Stil”de final yüzdü.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ve bir GSM firmasının destekleri ile Edirne'de düzenlenen “Türkiye Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmeleri”nde SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk “50 ve 100 Metre Kurbağalama Stil”de final yüzdü.


Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları sporcusu Beril Öztürk, “50 Metre Kurbağalama” ve “100 Metre Kurbağalama” stillerinde final yüzerek 2004-2005-2006 doğumlular arsında birinci, büyük yaş gruplarında ise ilk sekiz içinde yer alarak akşam seanslarında yüzmeye hak kazandı.


SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Mete Horasan, “Türkiye Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmeleri”nin, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği sezon içindeki en prestijli yarışlardan biri olduğunu söyledi.


SANKO Okullarından bir sporcunun ilk defa böyle bir yarışta final yüzmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Horasan, Öztürk'ü ve öğretmeni Fatih Karakurt'u kutladı.

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