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SANKO okulları öğrencisi yüzmede bronz madalya kazandı

SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finalinde bronz madalya kazandı.


Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda, SANKO okulları sporcusu Tuna Karakuş, 11 yaş kategorisi 50 metre kurbağalama stilde A1 barajını geçerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Tuna Karakuş ve yüzme öğretmeni Meltem Kalkan'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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