İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanko okulları öğrencisi yüzmede Türkiye beşincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır, Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Bozdoğan anısına düzenlenen “Türkiye Açık Yaş Kulüpler Arası Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası”nda Türkiye beşincisi ve yedincisi oldu.


Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli yarışları arasında yer alan ve katılım için belli barajların yüzülerek geçilmesi gereken yarışmaya SANKO Okulları öğrencileri Beril Tanrıtanır ve Kadirhan Sağlam katıldı. Yarışlarda Beril Tanrıtanır, 14 yaş kategorisinde 200 metre sırtüstü stilde Türkiye beşincisi, 100 metre sırtüstü stilde ise Türkiye yedincisi oldu. Kadirhan Sağlam ise girdiği tüm yarışlarda derecesini geliştirdi ve önemli başarılar için büyük bir adım daha attı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı öğrencilerini ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Karakurt'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.