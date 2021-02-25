SANKO Okulları online söyleşilere devam ediyor

SANKO Okulları tarafından Gaziantep'teki birinci sınıf velilerine Melike Köseoğlu tarafından online “Çocuğum Birinci Sınıfa Hazır mı?” konulu sunum düzenlendi.

Köseoğlu, velilerin yanı sıra okul yöneticileri ve öğretmenlerin de katıldığı sunumda, “Çocuğum okula hazır mı? dediğimizde aklımıza gelen kavram okul olgunluğu kavramıdır. Okul olgunluğu sadece bilişsel hazırlıktan geçmez, bir çocuğun matematik ve ses becerilerini, algılama ve dikkat düzeyini içermez” dedi.

Okula hazırlık kavramının, çocuğun öğrenmeye, sosyal ilişkiye, akran ilişkisine hazırlığını, baş etme ve öz bakım becerileri de dahil hepsini birlikte içeren bir bütün olduğunu söyledi. Köseoğlu, “Büyütülmesi Gereken Çocuk”, “Okul Olgunluğu”, “Özbakım Becerileri”, “Küçük Kas Becerileri”, “Sorumluluk Becerileri”, “Sebat Etme Becerileri”, “Akran İlişkileri” ve “Ebeveyn Tutumları” konularını tüm detayları ile açıklayarak önemli bilgiler paylaştı.

SANKO Okullarının 20 yıllık tecrübelerin ışığında paylaşıldığı söyleşi, velilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.