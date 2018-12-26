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SANKO Okulları Sporcusu Efe Sözmen teniste birinci oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen “12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencisi Efe Sözmen birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen “12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencisi Efe Sözmen birinci oldu.


Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübünde düzenlenen turnuvaya, Ankara, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa ve Adana'dan 40 sporcu katıldı. SANKO Okulları sporcusu Efe Sözmen birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusu Efe Sözmen ve SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Pulat'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi

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