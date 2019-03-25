SANKO okulları sporcusu yüzmede Türkiye birincisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen “Bireysel Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve Comen Milli Takım Seçmesinde SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk 50, 100 ve 200 metre Kurbağalama Stilde üç Türkiye birinciliği kazandı.

Mersin Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara SANKO Okulları Beril Öztürk ve Nehir Kelleci ile katıldı. Beril Öztürk “50, 100 ve 200 metre Kurbağalama Stil”de üç altın madalya alarak Türkiye birinciliğine ismini yazdırdı. SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, sporcusu Beril Öztürk ile gurur duyduklarını belirterek, "Okulumuzun ve Gaziantep'in ismini üç defa Türkiye birinciliğine yazdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ülger, Beril Öztürk'ü ve öğretmenleri Meltem Kalkan, Ahmet Süral, Baran Çeviksever ve Fatih Karakurt'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.