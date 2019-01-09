SANKO Okulları yıldız kız basketbol takımı il şampiyonu oldu

Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Nihal Bartık, Umut Dalsüren, Deniz Körcük, Nurdan Ahi, Eylül Özpolat, Ecenur Özkeleş, Sezer Fadıloğlu, İrem Zorkirişçi, Zeynep Kömürcügil, Nil Muhittinoğlu ve Zehra Koçer'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı.

Şampiyon SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ilimizi bölge şampiyonasında temsil edecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il genelinden 14 takımın katıldığı müsabakadan hiç yenilgisiz şampiyonluk kupasını kucaklayan sporcuları ile okul olarak gurur duyduklarını belirtti.

Asyalı, Yıldız Kız Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörleri Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi.