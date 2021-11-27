SANKO Okulları yüzme yarışmasında dört madalya kazandı

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları yüzücüsü Nehir Kelleci 50 Metre Sırtüstünde üçüncü, 100 Metre Sırtüstünde ve 50 Metre Kelebek Stilde dördüncü olarak üç bronz madalya, Yiğit Settar Evgülü ise “400 Metre Serbest Stilde dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzücülerini ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutladı.