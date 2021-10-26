SANKO Okulları yüzmede 16 madalya kazandı

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda SANKO Spor Kulübü, 13 yaş üstü kızlar kategorisinde üçüncülük kupasını kazanırken, Beril Tanrıtanır, 200 metre sırtüstü ve karışık stilde birinci, 50 metre sırtüstü stilde ikinci, Çınar Özkamalı, 50 ve 100 metre kurbağalama stilde birinci, 50 metre serbest stilde ise ikinci oldu. Ali Emre Simitçi, 100 metre serbest stilde, Tuna Karakuş, 50 ve 100 metre kurbağalama stilde, Yiğit Settar Evgülü ise 400 metre serbest stilde ikincilik elde etti. Yaprak Ece Tuncel 50 metre kurbağalamada ikinci, Duru Kayın, 50 metre serbest stilde ikinci ve 100 metre serbestte üçüncü, Defne Su Demirbakan 50 ve 100 metre serbest stilde üçüncü, Kadirhan Sağlan ise 200 metre karışık stilde üçüncülük kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde yetiştirdikleri öğrencilerin yüzme yarışlarında kazandıkları başarıyla gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.