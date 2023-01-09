SANKO Okulları yüzücüleri bölge birincisi ve üçüncüsü oldu

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır, 100 metre sırtüstü stilde bölge birincisi olarak altın, Ali Emre Simitçi ise 100 metre serbest stilde bölge üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen beden eğitimi öğretmeni Fatih Karakurt'u başarılarından dolayı kutlayarak, şubat ayında Sivas'ta düzenlenecek Türkiye finalinde başarılar diledi.