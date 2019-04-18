SANKO Okulları yüzücülerinin bayrak yarışı başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonunca Kayseri'de düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakasında, SANKO Okulları Erkekler 4x100 Metre Serbest Bayrak Yarışında bölge birincisi, 4x50 Metre Karışık Bayrak Yarışında bölge ikincisi oldu.

Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakada, SANKO Okullarını temsil eden Mehmet Berat Balık, Ali Emre Simitçi, Deniz Keskin ve Fahri Tuna Suat'tan oluşan 2008 doğumlu Erkek Yüzme Takımı, 4x100 Metre Serbest Bayrak Yarışında bölge birincisi, 4x50 Metre Karışık Bayrak Yarışında ise bölge ikincisi olmayı başardı.

Bireysel yarışlarda ise Ali Emre Simitçi “50 ve 100 Metre Serbest Stil”de A2 barajını, “50 Metre Kelebek ve 200 Metre Karışık Stil”de A1 barajını geçti.

Deniz Keskin “50 ve 100 Metre Kurbağalama ile 100 Metre Serbest Stil”de A1 barajını ve “50 Metre Serbest Stil”de B2 barajını, Defne Su Demirbakan “50 ve 100 Metre Serbest ile 100 Metre Kelebek Stil”de A1 barajını ve “50 Metre Kelebek Stil”de B2 barajını geçmeyi başardı.

Beril Tanrıtanır “100 Metre Sırtüstü ve 200 Metre Karışık Stil”de A1 barajını, “50 Metre Sırtüstü Stil”de B2 barajını ve “50 Metre Kurbağalama Stil”de B1 barajını, Mehmet Berat Balık “100 Metre Sırtüstü Stil”de A1 barajını, “50 Metre Serbest, Sırtüstü ve Kelebek Stilleri”nde B2 barajını geçen sporcular arasına girdi.

Yiğit Settar Evgülü “50, 100, 200 metre Sırtüstü ve 400 Metre Serbest Stilleri”nde B2 barajını, Kadirhan Sağlam “100 Metre Serbest, 200 Metre Karışık ve 400 Metre Serbest Stilleri”nde B2 barajını, “50 Metre Kelebek Stil”de B1 barajını, Beren Anlaş “100 ve 200 metre Sırtüstü Stil”de B2 barajını, “50 Metre Sırtüstü ve 100 Metre Serbest Stilleri”nde B1 barajını geçme başarısını gösterdi.

Fahri Tuna Suat “100 Metre Serbest Stil”de B2 barajını, “50 Metre Sırtüstü, Kurbağalama ve Serbest Stilleri”nde B1 barajını; Deniz Aksoy “50 ve 100 Metre Serbest Stil”de B1 barajını ve “50 Kurbağalama ve Kelebek Stilleri”nde B1 barajını; Ahmet Poyraz Kılıç “50 Metre Serbest, Sırtüstü, Kurbağalama ve 100 Metre Sırtüstü Stilleri”nde B1 barajını; Canem Evgülü ise “50 Metre Serbest, Kurbağalama ve 100 Metre Stilleri”nde B1 barajını geçti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakasından bölge birincisi ve bölge ikincisi olmalarının gururunu yaşadıklarını belirterek sporcularını ve beden eğitimi bölümünü kutladı.

Asyalı, A barajını geçerek Aralık ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcularına da başarılar diledi.