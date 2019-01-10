SANKO okulları yüzücüsü deniz Ay 4 altın madalya kazandı

Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları Yüzücüsü Deniz Ay 50, 100, 200 metre Serbest ve 50 metre Kelebek Stil olmak üzere dört branşta altın madalya kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusu Deniz Ay'ın elde ettiği başarısından gurur duyduğunu söyledi.

Asyalı, öğrencisi Deniz Ay ve antrenörleri Baran Çeviksever ile Meltem Kalkan'ı kutlayarak bölge yarışmasında başarılar diledi.