SANKO Okulları yüzücüsü Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen “Okullararası Yıldızlar Yüzme Türkiye Finali”nde SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk Türkiye şampiyonu oldu.

Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları öğrencileri Beril Öztürk ve Nehir Kelleci katıldı. Beril Öztürk 50 metre kurbağalamada Türkiye Şampiyonu, 100 ve 200 metre kurbağalamada iki Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarı sağladı. Nehir Kelleci ise 100 ve 200 metre sırtüstünde Türkiye dokuzunculuğu elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Öğrencilerimiz Beril Öztürk ve Nehir Kelleci ‘Okullararası Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda okulumuzu ve Gaziantep'i başarı ile temsil ederek Türkiye derecelerine adımızı yazmalarının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Asyalı, Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.