Sanko Okullarında 19 Mayıs coşkusu

Gaziantep'te Özel SANKO Okulları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutladı. Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Spor Salonunda düzenlenen törende renkli görüntüler oluştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Özel SANKO Okulları'nda da coşkuyla kutlandı. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında çeşitli gösteriler sahnelendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama etkinliklerinde öğrenciler çeşitli şiirler okuyup, koro halinde şarkılar seslendirdi. Bazı öğrenciler ise halk oyunları gösterileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.