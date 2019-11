SANKO Okulları'nda Atatürk anıldı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "Gün matem tutup ağlama günü değil, gün ölümünden 81 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasından ‘keşke bugün aramızda olsaydı' sözüyle yakınma ya da ‘İyi ki bu topraklarda yaşadı' sözüyle avunma günü de değil. Bugün; Atatürk'ü büyük bir hüzün bulutu içinde anmanın ötesine geçip, O'nu ve fikirlerini anlama günüdür” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde SANKO Okulları'nda da düzenlenen törenle anıldı. Törene, SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyeleri Zeynep Konukoğlu, Gökhan Aydın, Okul Aile Birliği Başkanı Kübra Kayın ve üyeleri, Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Atatürk Büstüne çelenk takdiminin ardından yaptığı konuşmada, “Bugün kendimize sorup cevap aramamız gereken esas soru şu; nasıl oluyor da dünyada her şey hızla değişirken ve her şey hızla unutuluyorken, 10 Kasım 1938'den bugüne, aradan geçen 81 yıl içerisinde; Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün fikirleri hala dimdik ayakta ve Atatürk sevgisi 7'den 70'e her Türk vatandaşının yüreğinde” ifadelerini kullandı.

“Bir başka deyişle, yüreklerdeki Atatürk sevgisini ve O'nun fikirlerini ölümsüz ve evrensel kılan sebepler nelerdir” diyen Asyalı, şöyle devam etti:

"Asıl mesele, her yıl 10 Kasımlarda Ata'mızı anmanın bir adım ötesine geçip O'nun fikirlerini anlamakta... Sevgili Atatürk, sana, kurduğun Cumhuriyete gönülden bağlı, geleceğe umutla bakan SANKO'lu öğrenciler ve öğretmenler adına seslenmek istiyorum. Rahat Uyu Atam. Yüreklerimizdeki Atatürk sevgisi var oldukça, fikirlerin ölmeyecek ve hep var olacak. Çünkü fikirler ölmez."

Anma töreni, SANKO Okulları öğrencisi Beren Gözaçan'ın okuduğu şiir ve okul korosunun seslendirdiği marşlardan sonra Ata'ya saygı geçişi ile sona erdi.