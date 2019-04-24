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SANKO Okullarında Büyük 23 Nisan Coşkusu

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Spor Salonunda düzenlenen törene, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Törende konuşan SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, 23 Nisan'da iki bayramın birden kutlandığını, iki sevincin birden yaşandığını belirterek, “Birinci Bayram Milli Egemenlik bayramıdır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Türk milleti egemenlik ve özgürlük haklarına kavuşmuştur. İkinci bayram ise Çocuk Bayramı'dır. Atamız böylesine önemli bir günü yarının büyükleri olacak çocuklara armağan etmiştir” dedi.


Törende 1'inci sınıf öğrencilerinin okuduğu şiir ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin sahneledikleri oratoryo ve ilkokul korusunun seslendirdiği şarkılar büyük beğeni aldı. Halk oyunları, jimnastik gösterisi, modern dans ve basketbol gösterisi tören coşkusunu bir kat daha artırdı.


23 Nisan töreninden sonra SANKO Çocuk Şenliğinde 7'den 70'e herkes çocuk olmanın ruhunu doyasıya yaşadı.

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