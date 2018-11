SANKO okullarında Öğretmenler Günü coşkusu

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı 24 Kasım 1928 tarihi, 1981 yılından itibaren Türkiye'de “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve özel günü kutlamak için SANKO Okulları'nda düzenlenen törene, Okul Danışma Kurulu Üyesi Zeynep Konukoğlu, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, SANKO Okulları Öğrenci Meclis Başkanı Elif Sergen tüm öğrenciler adına kutlama mesajını okudu.

Okulun en genç öğretmeni olan Beden Eğitimi Öğretmeni Melek Kileci, törende yaptığı konuşmada, “Bu onurlu göreve ilk adımı, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden SANKO Okullarında atmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

Öğretmeni “Yeri doldurulamaz, öğretici eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven, idealist, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insan” olarak tanımlayan Kileci, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini SANKO Okulları'nda yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. SANKO Okullarının en kıdemli öğretmeni olan Matematik Öğretmeni Ayten Erdem ise 24 Kasım'ın, onurlu görevlerinin sorumluluğunu her yıl yeniden duydukları gün olduğunu kaydetti. Erdem, “Nesil yetiştirmek, nesiller üzerinde izler bırakmak gibi ağır bir sorumluluğu ancak donanımlı, yurtsever, özverili öğretmenler yerine getirebilir” diye konuştu.

Tören 3'üncü sınıf öğrencilerinin seslendirdiği şiirler ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı video oyununun ardından okul orkestrasının ezgileri ile son buldu.