SANKO Okullarında önline söyleşi

SANKO Okulları'nın düzenlediği “Ortak Dilimiz Müzik” konulu söyleşinin konuğu sanat dünyasının duayen ismi Dünyaca Ünlü Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay oldu. SANKO Okulları Öğrencisi Eren Adıyaman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen online söyleşide SANKO'lularla buluşan Onay, kariyer yolculuğunu anlatıp tecrübelerini paylaşarak öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu. Piyanist bir anne ve kemancı babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyleyen Onay, “Piyano ve keman sesiyle anne karnındayken tanıştım. Bu benim için büyük şanstı. Piyanoyu annemle çok keyifli bir oyun gibi hatırlıyorum. 3,5 yaşında piyano öğrenmeye başladım” diye konuştu.

Onay, “O yaşlarda nota olarak değil de sadece bir oyun gibi öğrendim. Daha sonra annemle notaları öğrendik, ardından öğretmenle daha ciddi çalışma dönemim başladı ve ilk konserimi altı yaşında TRT İstanbul Radyosu'nda verdim” ifadelerini kullandı.

Çocuk yönlendirilmeli

Çocukları bunaltmadan keyifli çalışmalara yönlendirmenin önemine değinen Onay, şunları kaydetti:

“Çocuklara disiplin de vermek lazım. Bu dengeyi sağlamak ailelerin elinde. Çocuğunuz yetenekliyse bunaltmadan keyifli çalışmalara yönlendirmek önemli, illa profesyonel olması şart değil, amatör olarak da bu yolda ilerlenebilir. Bir enstrüman çalmak insanı çok geliştiriyor, ruhu besliyor. İnsanın iç dünyasını zenginleştiriyor. Bu ileriki yıllarda insana eşlik eden güzel bir olanak. Ailelerin mutlaka teşvik etmesi gerekiyor.”

"Yetenek çok çalışarak deskeklenmeli"

Onay, müziğe ilgi duyan gençlerin gözünde çok değerli olduğunu ifade ederek, "Müziği merak etmek de gerekiyor. Kendini geliştirmek için çok soru sormak lazım. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Müziğe ilgi duyan gençler her anlamda desteklenmeli. Ayrıca, başarıya giden yolda yeteneğin yanı sıra çok çalışmak gerekir. Yetenek dışında çok çalışmak ve merak duymak da önemli. Başarıya götüren yol meraktır. Sevgi de çok önemli. İçinize sinecek mesleği seçmelisiniz. Severek bir şey yapmak çok önemli. Severek yaptığınız işte yenilikler ilham verir" diye konuştu.

Programın son bölümünde izleyicilere konser veren Ünlü Piyanist Gülsin Onay, “Çok güzel bir okulunuz ve harika hocalarınız var. Bu buluşmayı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gülsin Onay'ın müzik geçmişi

12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen ve piyano eğitimine 3,5 yaşında başlayıp Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Paris Konservatuvarı'nda eğitim gören Gülsin Onay'a 1987 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir. 1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora ile onurlandırılmıştır. Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti olup, Bilkent Üniversitesi'nin de Sürekli Sanatçısıdır. Yurtiçi ve dışında pek çok yardım konseri veren Gülsin Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi” seçilmiştir. Sanatçıya ayrıca Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın Madalyası ve Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali'nin 2014 “Onur Ödülü” ve 2018 Bodrum Müzik Festivali “Onur Ödülü” verilmiştir. Tekirdağ'da bir sokağa Gülsin Onay'ın ismini verildi, 2015'ten bu yana, sanatçının adına "Gülsin Onay Piyano Günleri" düzenlenmektedir. Ayrıca 2018 sonunda finali gerçekleştirilen Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması düzenlendi. Gülsin Onay'ın uluslararası müzik kariyeri Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kıta 80 ülkeyi kapsamaktadır. Bugüne kadar belli başlı tüm müzik merkezlerinde dinleyicilerle buluşan sanatçı Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla konserler verdi. Birlikte çaldığı şefler arasında Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek sayılabilir. Rachmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay ayrıca, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilmektedir. Polonya Hükümeti Gülsin Onay'ı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırmıştır. Hocası Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanımlanan Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından eksik etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralar eşliğinde sayısız ülkede seslendirmiştir.