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Sanko okullarında online veli söyleşisi yapıldı

SANKO Okulları Uzman Psikolojik Danışmanı Sezil Sağlamer, birinci sınıf velisi olmanın her zaman büyük ve kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.


Birinci sınıf velilerine yönelik online düzenlenen ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin de katıldığı seminerde “Birinci Sınıfta Velileri Neler Bekler” konulu sunum yapan Sağlamer, “Birinci sınıf velilerini nelerin beklediğini bilerek, doğru bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçladık” dedi.


Sunumda “İlkokul Atmosferi, Ebeveynin Endişeleri, Çocuğun Endişeleri, Ödev, Okuma- Yazma ve Akran İlişkileri” gibi birçok başlığa değinen Sağlamer, “İlkokul nasıl bir yer, istediklerimi yapabilecek miyim”, “Teneffüste neler yapılır”, “Yeni arkadaşlarım kimler olacak”, “Öğretmenim nasıl biri, bana nasıl davranacak”, “Okul ne zaman bitecek” ve “Okuma yazmayı ne zaman öğreneceğim” konularının çocuğun en büyük endişeleri olduğunun altını çizdi.


Sağlamer, velilerin “Çocuğum okuma yazmayı öğrenebilecek mi”, “Çocuğum okulunu, öğretmenini sevebilecek mi” ve “Çocuğum kendi başına tüm ihtiyaçlarını giderebilecek mi” konularındaki endişeleri gidermek için neler yapmaları gerektiği hakkında önemli bilgiler paylaştı.


SANKO Okullarının 20 yıllık uzman öğretmenlik ve rehberlik sistemi ile biriktirdikleri, tecrübelerin paylaşıldığı seminer, velilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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