SANKO Okulları'ndan eskrim başarısı

Gaziantep Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada; SANKO Okulları öğrencileri “Küçük Erkekler Epe Kategorisi”nde; Çınar Aydoğdu birinci, Efe Öztürk üçüncü olurken, “Küçük Kızlar Epe Kategorisi”nde; Neva Doktoroğlu ikinci, Esma Sultan Gözcü ise üçüncü oldu. “Yıldız Kız Epe Kategorisi”nde; Elif Suna Tatlı dördüncülük derecesi elde ederken, “Yıldız Erkek Epe Kategorisi”nde Kerem Utku Kaleli dördüncülük, “Genç Kızlar Epe Kategorisi”nde Ekin Asyalı birincilik, Kevser Güneş dördüncülük, “Genç Erkekler Epe Kategorisi”nde Davutcan Demir ikincilik, Kağan Çavdar üçüncülük ve Kayra Ulucan ise dördüncülük kazandı.

“Küçük Kız Flore Kategorisi”nde; Ayşe Çetindağ birinci, “Genç Erkek Flore Kategorisi”nde; Yavuz Selim Altan birinci, Kaan Mehmet Özkök üçüncü ve Kerem Çevik dördüncü, “Genç Kızlar Kılıç Kategorisi”nde; Zeynep Nisa Demir birinci, “Genç Kız Kılıç Kategorisi”nde Nisa Güneş birinci, Yasemin Sude Sarıkaya ikinci, “Küçük Kız Flore Kategorisi”nde Esma Sultan Gözcü birinci, “Yıldız Kız Kılıç Kategorisi”nde ise Nazanin İpek Söylemez birinci olarak önemli bir başarı elde ettiler.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve öğretmenlerini emek ve başarılarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.