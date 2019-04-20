SANKO Okullarından resim alanında büyük başarı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Mizyal Sanat Müzesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “31'inci Uluslararası Çocuk Resim Yarışması”nda, iki altın, üç gümüş, dört bronz madalya ve 11 sergilenmeye değer eser ödülünü kazandı.

25 ülkeden, 5 bin 800 resmin katıldığı serbest konulu resim yarışmasında, SANKO Okulları öğrencilerinden Mehmet Can Özyaşar 3-12 yaş kategorisinde, Ayşe Karaca ise 3-19 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Derin Aykan ve Elif Öztürk 3-12 yaş kategorisinde, Zehra Yelda Öztürk 3-19 yaş kategorisinde gümüş madalya, Nazerin İpek Söylemez ve Ecrin Yılmazlar 3-12 yaş kategorisinde, Dilara Sağır ve Elif Uzun ise 3-19 Yaş Kategorisinde bronz madalya ile ödüllendirildi.

3-12 yaş kategorisinde İrem Aydın, Erdem Özuslu, Lara Çehreli, Ela Nur Özkeleş, Elif Ozansoy, Şahin Şakı, Elif Zeynep Tural ve Boğaçan Gürer, 3-19 yaş kategorisinde Setenay Sarsu, Lara Sakı ve Elif Neva Güner'in eserleri sergilenmeye değer eser ödülüne değer görüldü.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uluslararası resim yarışmasında elde ettikleri başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini kutladı.