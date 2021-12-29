Sanko okullarının "2022- Yeni Yıl, Yeni Umutlar" filmi yayında

Gaziantep'te 20 yıldan beri faaliyet gösteren SANKO Okulları, pandemi sonrası 2022'yi öğrencilerinin gözlerindeki öğrenme aşkıyla kucaklıyor.

Anasınıfından liseye bilim, sanat ve spor alanında dünya standartlarında eğitim vererek “Bütün İnsan” yetiştirmek için yola çıkan SANKO Okulları, pandemi sonrası 2022 yılına “Yeni Yıl, Yeni Umutlar” temalı filmiyle merhaba diyor.

SANKO Okulları yeni yıl filminde, dünya standartlarında eğitim veren okulun eğitime öğretime bakış açısı, küçük bir öğrencinin özlem dolu yeni yıl mektubu üzerinden duygusal bir şekilde anlatılıyor. Filmde, öğrencilerin koronavirüs pandemisinde yaşadığı duygular ve geleceğe dair umut ve beklentileri dile getiriliyor. Öğrencilerin pandemi sürecinde uzak kaldıkları okulları, öğretmenleri, arkadaşları ve sınıflarına duydukları özlemin anlatıldığı filmde, dünyaya ve insanlığa katkı sunacak yararlı buluşların yanı sıra, topluma yararlı birey olmanın önemi vurgulanıyor. Filmde ayrıca; ailelerin öğrencilerden beklentileri, öğrencilerin yaşama ve insanlığa yararlıı buluşlara imza atarak topluma katkı sunma azimleri, sanata ve bilime verilen önem de ifade ediliyor. SANKO Okulları'ndan yapılan açıklamada, “Pandemi sonrası öğrencilerimizi bilim, sanat ve sporla kucaklayacağımız mutlu bir yıla hazırız. Sağlıklı bir yıl dileriz” denildi.

Öte yandan filmin "https://youtu.be/X5LhhwBNuYg" adresinden izlenebileceği belirtildi.

Sanko okulları

Gaziantep'te eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla projelendirilen SANKO Okulları'nın temeli 12 Mayıs 2001'de atıldı, 10 Eylül 2001'de tüm iç donanımları, araçları ve mekanları eksiksiz olarak 530 öğrenci ile kapılarını açtı. Açıldığı günden itibaren eğitim alanındaki uygulamaları ile Türkiye'de ilklerin gerçekleştirilmesine öncülük yaptı. Okul alanında 2005'te Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi açıldı. Merkezde spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro - konferans salonu bulunuyor. 2012 yılında yeni lise ve ana sınıfı binaları inşa edildi, öğretmenler yurt içi ve yurt dışına eğitimlere gönderildi. Aynı yıl o dönemde Anadolu'nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesi eğitim-öğretime açıldı. SANKO Okulları anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile öğretim sunmaktadır.