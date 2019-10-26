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SANKO Okullarının basketbol başarısı

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen ortaokullar arası “Cumhuriyet Kupası”nda, SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı il üçüncüsü oldu.


Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 19 takımın katıldığı müsabakada Ömer Kaan Çapkur, Onur Erkent, Arman Karaoğlan, Onur Özefe, Ertuğrul Kaya, Ahmet Emir Taner, Efe Bahçıvan, Eren Bahçıvan, Arda Akıcı, Batu Anlar, Demir Şüğür, Yiğit Tural, Aras Kızılateş, Çağan Gürer ve Berker Udumlu oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı üçüncülük kupasını kucakladı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının üçüncülük kupasını almasından dolayı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

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