SANKO Okullarının Okçuluk Başarısı

Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren “Küçük Kızlar Kategorisi”nde il birincisi, Poyraz Solak “Minik Erkekler Kategorisi’nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu “Yıldız Kızlar Kategorisi”nde il üçüncüsü oldu.
Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren “Küçük Kızlar Kategorisi”nde il birincisi, Poyraz Solak “Minik Erkekler Kategorisi'nde il üçüncüsü, İlayda Erpamukçu “Yıldız Kızlar Kategorisi”nde il üçüncüsü oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencilerini, Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan'ı ve antrenör Ersin Korkmaz'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.