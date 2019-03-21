SANKO Okullarının resim başarısı

Onat Kutlar Salonunda düzenlenen ödül töreninde 194 yarışmacı arasından dereceye giren İpek Naz Karslı'nın mansiyon ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ takdim etti.

SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, “Yarışmada derece elde eden İpek Naz Karslı'yı ve emeği geçen öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.