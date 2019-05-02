SANKO okullarının satranç başarısı

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen ve ilk dört derecenin ödüllendirildiği turnuvada, SANKO Okulları öğrencilerinden Beren Kalyoncu “8 Yaş Kızlar Kategorisi”nde birinci, Mehmet Ertuğrul Kaya “12 Yaş Genel Kategorisi”nde birinci, Yiğit Diken “11 Yaş Genel Kategorisi”nde üçüncü ve Ahmet Arnavutoğlu “9 Yaş Genel Kategorisi”nde dördüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası'nda başarılı olan öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutladı.