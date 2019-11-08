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SANKO okullarının satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası”nda “9 Yaş Kızlar Kategorisi”nde il birincisi oldu.


Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, “9 Yaş Kızlar Kategorisi”nde Beren Kalyoncu il birincisi olmayı başardı.


Özel Hatay Doğuş Okulları ve Hatay Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Özel Hatay Doğuş Okulları Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası”nda da SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak ikinci ile eş puanı alarak averaj ile beşinci oldu.

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