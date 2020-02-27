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SANKO okullarının satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “1’inci Ödüllü Satranç Turnuvası”nda birinci oldu.

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “1'inci Ödüllü Satranç Turnuvası”nda birinci oldu.


Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde düzenlenen turnuvada Sanko Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, A Kategorisinde birincilik elde etti.


Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Kutay Sakmak ile gurur duyduklarını belirterek öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutladı.

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