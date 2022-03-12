SANKO Okullarının tenis başarısı

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, düzenlenen müsabakada SANKO Okullarından Yahya Kerem Konukoğlu, Sani Kaan Konukoğlu, Ali Barkın Kılıç ve Cevdet Ege Ülger'den oluşan “Genç Erkek Takımı” il ikincisi, İpek Naz Karslı, Ayşe Verda Dağdönderen, Beren Mermer ve Esma Özman'den oluşan “Genç Fen ve Teknoloji Lisesi Takımı” il üçüncüsü olmayı başardı.

Esma Ünverdi, Alara Burnukara, Nil Küçükcan, Elif Nakıboğlu, İrem Orhan ve Rana Sökücü'den oluşan “Genç Kolej Kız Takımı” ise il dördüncülüğünü kazandı.