SANKO Okulları'nın Tenis Başarısı

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Çağan Kılıç, Ömer Rüzgar Özgüven, İbrahim Halil Tekin ve Anıl Küpeli'den oluşan SANKO Okulları Minik Erkek Masa Tenisi Takımı il şampiyonu oldu.

Damla Erpamukçu ve Nilgün Derin Yılbaş'tan oluşan Minik Kızlar Masa Tenisi Takımı il ikinciliği elde ederken, Sarp Turgay, Yusuf Bora Akbağ, Kaan Uçrak, Ege Ata Bayar ve Onur Güzel'den oluşan Küçük Erkekler Masa Tenisi Takımı ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve antrenörü İbrahim Akbağ'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.