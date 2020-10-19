SANKO Okullarının Uluslararası matematik yarışması başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Eren Can, Uluslararası Matematik Yarışması olan ve bu yıl online düzenlenen International Math Challenge'de (IMC), 10-11 yaş grubunda altın madalya kazandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'da dokuz yıldır öğrenciler arasındaki rekabeti artırmak için dört kategoride düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen birçok başarılı öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Matematik Yarışması pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin matematiği farklı açıdan görmelerini, konuya olan ilgilerinin artmasını ve matematiği gelecekte çalışmalarında ve günlük yaşamda nasıl uygulayabileceklerini düşünmelerini sağlamayı amaçlayan yarışmaya 70 ülkeden bin 600 öğrenci katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “11. sınıf öğrencimiz Eren Can, IV. kategoride kazandığı altın madalya ile başarının sınır ve zorluk tanımadığını göstererek bizleri gururlandırdı. Kendisini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.