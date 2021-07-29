SANKO Okulları'nın YKS başarısı

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) SANKO Okulları öğrencisi Türkiye 31'inciliği ile büyük bir başarıya imza attı.

2 milyon 416 bin 748 adayın Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ve 1 milyon 627 bin 083 adayın da Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdiği YKS'de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri ile başarılarına yeni başarılar eklediler. SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye genelinde ilk 50'de 2, ilk 100'de 2, ilk 200'de 5, ilk 500'de 7, ilk 1.000'de 8, ilk 2.000'de 14, ilk 5.000'de 32, ilk 10.000'de 49, ilk 25.000'de 95, ilk 50.000'de 135 derece elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, “Öğrencilerimizi kutlarım. Öğretmenlerine ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederim” diye konuştu.