SANKO Okulları'nın yüzme başarısı

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda; SANKO Okulları adına, Ali Emre Simitçi, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, Duru Kayın, Kadirhan Sağlam, Tuna Karakuş, Irmak Kökmen, Çınar Özkamalı, Azra Aksoy, Yaprak Ece Tuncel ve Oktay Doruk Özuslu kulaç attı.

14 yaş kategorisinde; Ali Emre Simitçi altı birincilik, Defnesu Demirbakan üç birincilik, üç ikincilik, Beril Tanrıtanır ise beş birincilik derecesi elde etti. 13 yaş kategorisinde ise Duru Kayın iki birincilik, üç ikincilik ve bir üçüncülük, Kadirhan Sağlam üç birincilik, iki ikincilik, derecesi kazanırken, 12 yaş kategorisinde de Irmak Kökmen üçüncü oldu. 11 yaş kategorisinde; Çınar Özkamalı iki birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük, Tuna Karakuş üç birincilik, Azra Aksoy üç üçüncülük, Yaprak Ece Tuncel iki üçüncülük ve Oktay Doruk Özuslu bir üçüncülük derecesi kazandı. Ayrıca Ali Emre Simitçi, Beril Tanrıtanır ve Kadirhan Sağlam, baraj yarışlarını geçerek 2-4 Aralık ve 25-29 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Tuna Karakuş, Çınar Özkamalı ve Azra Aksoy ise 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi barajını geçerek, 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme yarışlarında kazandıkları başarıyla gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Asyalı, bölge yarışmaları ve Türkiye şampiyonasında yarışacak öğrencilerine de başarılar diledi.