SANKO Okulları'nın yüzme başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar arası Gençler İl Müsabakasında'' 36 madalya, ikincilik kupası ve üçüncülük kupası kazanarak önemli başarıya imza attı.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları yüzücülerinden Ali Emre Simitçi bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalya, Beren Anlaş iki gümüş, bir bronz, Beril Tanrıtanır iki altın, dört gümüş ve bir bronz, Defne Su Demirbakan iki gümüş, bir bronz, Kadirhan Sağlam bir gümüş, üç bronz, Nehir Kelleci iki gümüş, bir bronz, Yiğit Settar Evgülü dört bronz, Yüksel Batın Korkmaz iki bronz, Ertan Emre Alageyik bir bronz, Nehir Naz Geyik bir gümüş, Azra Çetgin bir gümüş, Fahri Tuna Suat ise bir gümüş madalya kazandı. Ayrıca yarışlarda SANKO Okulları kız takımı ikincilik, erkek takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak, “Yarışlarda birinci olarak bölge müsabakalarında Gaziantep'i temsil edecek olan Ali Emre Simitçi ve Beril Tanrıtanır'a başarılar diliyorum” dedi.