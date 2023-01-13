Sanko okullarının yüzme başarısı

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları öğrencilerinden Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Irmak Zehra Kökmen, Tuana Turan, Mustafa Kerem Kaya, Esat Balat, Çetin Katırcıoğlugil, Berkay Katırcıoğlugil, Osman Kaan Buharalı ve Arif Doruk Akınal katıldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasında takımlarının elde ettiği il derecelerinin yanı sıra, sporcularının bireysel yarışlarda da 1 altın, 18 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını söyledi.

Asyalı, başarı elde eden öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Meltem Kalkan'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.