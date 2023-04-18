SANKO Okulları'nın yüzme başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl İçi Vize Yarışları”nda, SANKO Okulları öğrencilerinden Tuna Karakuş, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı, Gülay Elizan Özgenç, Yaprak Ece Tuncel, Zeynep Balkanlı, Onur Güzel, Oktay Doruk Özuslu ve Elif İpek Çevik, okullarını başarıyla temsil etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Meltem Kalkan'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.