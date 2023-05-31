SANKO Okullarının yüzme başarısı

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada Zehra Tümer, Mira Mazıcıoğlu, İpek Sağlam, Arya Sakıcı, Nil Arslan, Zeynep Filiz Kasar, Hanzade Çayırlı'dan oluşan SANKO Okulları Kız Takımı ile Abdullah Öz, Emir Çayırlı, Ali Adil Yüksel, Ahmet Vedat Karabağlı, Yusuf Odabaş, Burak Said Baytaz, Ömer Faruk Kasapbaşı, İsmail Talha Sevici'den oluşan SANKO Okulları Erkek Takımı il ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasına katılan tüm öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerini ve öğretmeni Meltem Kalkan'ı kutladı.