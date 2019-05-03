İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

SANKO Park 10. yıl kutlamaları

Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle Gaziantep’e renk katan Sanko Park Alışveriş Merkezi, yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle Gaziantep'e renk katan Sanko Park Alışveriş Merkezi, yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.


Gaziantep'in alışveriş merkezi olan Sanko Park'ın 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla 13 Nisan'da başlayan etkinlikler, yarın (4 Mayıs, Cumartesi) Masal Park'ta düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile son bulacak.


Uçurtmalar SANKO Park'tan, eğlenmek sizden


Şehrin her tarafının çiçeklerle donatıldığı Çiçek Karnavalı kapsamında düzenlenecek “uçurtmalar Sanko Park'tan, eğlenmek sizden” temalı uçurtma şenliğine, isteyen herkes katılabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.