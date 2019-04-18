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SANKO Park 10'uncu yılını kutluyor

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici ve Oğuzhan Koç, Gaziantep’in yaşam ve buluşma merkezi Sanko Park AVM’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne aldı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici ve Oğuzhan Koç, Gaziantep'in yaşam ve buluşma merkezi Sanko Park AVM'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne aldı.


Sanko Park ana alanında binlerce kişinin katıldığı konser öncesinde DJ performansı ile eğlenen konuklar, İrem Derici ile birlikte eserleri seslendirdi. Sahnede iki saat kalan Derici, esprileri ile diyalog kurduğu sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının ikinci gününde sahne alan Oğuzhan Koç da hayranlarından yoğun ilgi gördü.


Şarkılarını konuklarla birlikte seslendiren Oğuzhan Koç, Gaziantep'te sevenlerinin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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