SANKO park el sanatlar? ve hediyelik e?ya g?nleri

Sanko Park taraf?ndan Gaziantep'te ???nc? kez d?zenlenen ?Uluslararas? El Sanatlar? ve Hediyelik E?ya G?nleri' ziyaret?ilerine kap?lar?n? a?t?.

El sanatlar? G?nleri kapsam?nda T?rkiye'nin yan? s?ra ?Hint El Sanatlar?', ?Senegal Ah?ap Sanatlar?' ve ?ok say?da y?resel eserin yer ald??? stantlar, ziyaret?ilerin yo?un ilgisini g?r?yor. Cam, s?cak cam i?leme, el yap?m? hal?, telk?ri, ah?ap ?r?nler ve hediyelik e?yalar hem sat??a sunuluyor hem de sergileniyor.

El sanat? ?r?nlerin ulusal ve uluslararas? alandaki bilinirli?ini art?rmay?, farkl? ?lkelerin ve b?lgelerin k?lt?rlerini tan?tmay? ama?layan etkinlik ziyaret?iler taraf?ndan yo?un ilgi g?r?rken kat?l?mc? firmalar?n da y?z?n? g?ld?r?yor.

Sun Fuarc?l?k Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet Sa?mac?, T?rkiye'nin farkl? illerinden ve yurtd???ndan olmak ?zere 17 firman?n etkinli?e kat?ld???n? belirterek, ?Gazianteplilerin merakla bekledi?i ?Uluslararas? El Sanatlar? ve Hediyelik E?ya G?nlerinin ???nc?s?n? a?t?k. Hay?rl? olmas?n? diliyorum? dedi.

Senegal'in el yap?m? ?r?nleri Gazianteplilerle bulu?tu

?niversite e?itimi almak i?in 6 y?l ?nce T?rkiye'ye gelen ve mezun olduktan sonra T?rkiye'ye yerle?en Senegalli Ziraat M?hendisi Ebuobekir Sow, ?lkesinden getirdi?i el yap?m? hediyelik ?r?nleri stand?nda hem sergiliyor hem de sat???n? ger?ekle?tiriyor.

Senegal'de yeti?en ve dayan?kl?l???yla bilinen, ?zellikle gemi yap?m?nda kullan?lan ti

g a?ac? ?r?nlerin yan? s?ra mozaik lambalar da satt???n? kaydeden Ebuobekir Sow, ?Gaziantep'e daha ?nce de gelmi?tim. Buras? harika bir ?ehir ve insanlar? ?ok iyi, bu ?ehrin yemeklerini de ?ok sevdim. ?lkemden getirdi?im ?r?nleri burada sat?yorum. Bu t?r etkinlikler sayesinde ?ehirler ve ?lkeler birbirlerinin k?lt?rlerini tan?yor. Bizleri burada bulu?turanlara te?ekk?r ediyorum? ifadelerini kulland?.

K?lt?rel miras? ya?atan Kutnia herkese ?rnek olmal?

Sivas El Sanatlar? Merkezi sahibi, Cemalettin Y?lmaz, ko? ve cam?z boynuzundan yap?lan taraklar?n yan? s?ra, hal?, kilim ve el dokumas? ?antalar?n tan?t?m?n? ve sat???n? yapt???n? s?yledi.

2 bin y?ll?k k?lt?r olan ko? ve cam?z boynuzundan yap?lan taraklar?n keratin i?eri?inden dolay? sa?lar? g??lendirdi?ini savunan Y?lmaz, bu sayede sa?ta d?k?lmelerin de ?n?ne ge?ildi?ini ?ne s?rd?.

Stand?nda 50 - 100 y?ll?k el dokumas? Anadolu hal?lar?n? da tan?t?m amac?yla sergileyip sat??a sundu?unu dile getiren Cemalettin Y?lmaz, ?K?lt?rel miras?m?z? ya?atmak ad?na ?nemli bir ?al??ma yap?yoruz. Burada Gaziantep'in tarihi kutnu kuma??n?n modern ?a?a uyarlan?p KUTN?A markas?yla sat??a sunularak gelecek ku?aklara ta??nd???n? g?r?nce hem duyguland?m hem gururland?m. K?lt?rel de?erlere ?nem verip, b?ylesi ?nemli organizasyonlara ?nc?l?k ve ev sahipli?i yapan SANKO'ya te?ekk?r ediyorum? ?eklinde konu?tu.

Kaya tuzu lambas?na yo?un ilgi

Sanko Park'ta d?zenlenen ?Y?resel ?r?n G?nleri'ne de kat?lan ?ank?r? Tuz ve Tuz ?r?nleri sahibi H?seyin ?elik, ??ank?r?'da ?retti?imiz tuz lambalar? ve di?er ?r?nlerimiz yo?un ilgi g?r?yor. ?r?nlerimiz do?al ma?aralardan ??kart?l?p ta? de?irmenlerinde ?ekilerek, minerallerini kaybetmeden hem sofralarda yerini al?yor hem de hediyelik e?ya olarak t?keticiyle bulu?uyor. Gaziantep'te yo?un ilgi g?r?yoruz. Sanko Park yetkililerine ve Sun Fuarc?l?k'a te?ekk?r ederim? ifadelerini kulland?.

Kastamonu'nun el sanat? mutfak malzemeleri

Kastamonu Satcom Ticaret ?nebolu Ah?ap ?r?nleri Yetkilisi Ufuk ?orbac?, Kastamonu y?resine ait olan ?im?ir a?ac?ndan yapt?klar? ka??k, ?atal, spatula, ball?k, kep?e ile ceviz ve kestane a?a?lar?ndan ?retilen sunum tahtas? ve et tahtas? imalat? yapt?klar?na vurgu yapt?.

???nc? kez kat?ld?klar? ve ?ok memnun olduklar?n? etkinli?i ba?ar?l?, ticari ve k?lt?rel a??dan ?ok ?nemli buldu?unu bildiren ?orbac?, Sanko Park y?netimine te?ekk?r etti.

T?rkiye'nin yan? s?ra, farkl? ?lkelerden firmalar?n kat?ld??? ?Uluslararas? El Sanatlar? ve Hediyelik E?ya G?nleri' 29 Aral?k'a kadar, Sanko Park Al??veri? Merkezi'nde her g?n 10.00 - 22.00 saatleri aras? gezilebilecek.

SANKO Park

2009 y?l?nda faaliyete ba?layan Sanko Park, toplam 127 bin 489 m2 in?aat alan? ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alan? ile b?nyesinde her ihtiyaca yan?t veren 180 ma?aza bulundurmaktad?r.

Sanko Park'?n bir?ok markan?n yan? s?ra, Sanat Galerisi yer almaktad?r.

Sanko Park'ta, 3 bin 389 m2 alan? ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Av?ar Sinemalar?'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park taraf?ndan i?letilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve e?lence merkezi ile gen?lere e?lenceli vakit ge?irme imk?n? sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazge?emeyenler i?in donan?ml? bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sa?l?kl? ya?amdan vazge?meyenler i?in hizmet veriyor.

Sanko Park Al??veri? Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, G?neydo?u Anadolu B?lgesi'nin ilk ?zel sanat galerisi olma ?zelli?i ta??yor. 2019 y?l?na kadar toplamda 450'den fazla sanat?? taraf?ndan haz?rlanan 260 sergiye ev sahipli?i yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararas? sanat ?al??tay? d?zenlenmesine ?nc?l?k etmi?tir.

Bin 200 ara? kapasiteli kapal? otopark?n?n yan?nda 50 ara? kapasiteli Vale Park ile ziyaret?ilerini a??rlayan Sanko Park, ziyaret?ilerine ayr?cal?kl? hizmet sa?l?yor.