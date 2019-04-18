SANKO Park ödüllü resim yarışması düzenleyecek

Gaziantep'in sosyal yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, geleneksel hale getirdiği 23 Nisan'a özel canlı resim yarışmasını 20-21 Nisan tarihlerinde düzenleyecek.

5-8 ve 9-12 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek etkinlikte, “Çiçek” temalı eserler yarışacak. Yarışma 20-21 Nisan tarihlerinde, 12.00-18.00 saatleri arasında Sanko Park'ta canlı olarak düzenlenecek yarışmaya başvurular 21 Nisan'a kadar devam edecek.

Yarışmaya başvurular Sanko Park danışma bankosundan veya 0342 336 60 66 numaralı telefondan yapılabilecek. Kazananlar 23 Nisan tarihinde oluşturulacak jüri ile belirlenecek.

Dereceye girenlere binlerce TL'lik Sanko Park Kart

5-8 ve 9-12 yaş kategorilerinden 3'er kişinin ödüllendirileceği yarışmada birincilere 3 bin TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere de bin TL yüklü Sanko Park'ta bulunan her mağazada geçerli Sanko Park Kart'lar hediye edilecek.

Ödüller, 28 Nisan'da Sanko Park'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.