Sanko Park'ta bayram alışverişi şenliğe dönüşecek

Yıl boyunca birçok kampanya ve etkinliğe ev sahipliği yapan Sanko Park Alışveriş Merkezi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişlerini adeta şenliğe dönüştürecek bir kampanyaya imza atıyor.

Yerli ve yabancı birbirinden seçkin markaların yer aldığı Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde, ziyaretçilerin bayram alışverişlerine 1 Ağustos'tan itibaren hem eğlendiren hem kazandıran muhteşem bir kampanya eşlik ediyor.

500 TL alışverişe 1 hediye hakkı

Toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma bankosunda kurulacak dijital ekranlı platformda Bas-Kazan butonuna basarak anında 20 TL - 30 TL - 40 TL - 50 TL yüklü Sanko Park kartları kazanabilecek.

Katılan herkesin mutlaka hediye sahibi olacağı ve stoklarla sınırlı olan kampanya, 10 Ağustos tarihinde sona erecek.

Çalışma saatleri

Çalışma saatlerini Kurban Bayramı'na özel yeniden düzenleyerek ziyaretçilerine daha rahat bir alışveriş ortamı sunan Sanko Park, 8 - 9 Ağustos tarihleri boyunca sabah 10.00'dan 23.00'a kadar hizmetini sürdürecek. 10 Ağustos Cumartesi Arife günü ise 10.00'dan 24.00'a kadar misafirlerini konuk edecek.

Aylık 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah ve güvenli bir ortamda buluşturuyor.