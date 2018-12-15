SANKO Park'ta harcamalar paralara dönüşüyor

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park'ta 11 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında en fazla alışveriş yapıp en yüksek puanı toplayan ziyaretçiler her gün; çekilişsiz kurasız, 100 TL ile 3.000 TL arasında değişen para kartlarının sahibi oluyor. Haftanın birincisi ise her hafta 1 adet iPhone X kazanıyor.

Sanko Park içerisinde marketten elektroniğe, giyimden aksesuara kadar tüm mağazalardan yapılan minimum 20 TL'lik alışveriş, kampanyaya katılma hakkı sağlıyor. Ziyaretçilerin yapılan alışverişlerin faturasını, Sanko Park içerisinde yer alan kampanya kayıt noktalarına ibraz etmesi gerekiyor.

Sıralama ve puan durumu www.sankoparkkazandiriyor.com web sitesi üzerinden anlık takip edilebiliyor. Kampanyayı Facebook'tan paylaşan katılımcılar bonus puanlar kazanarak kıyasıya rekabet edip her gün binlerce liralık para kartları için yarışıyor.