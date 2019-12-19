SANKO Park'ta Hint el sanatları, İran halısı

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yarın 3'üncü Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri başlıyor.

Sanko Park El Sanatları Günleri'nde Türkiye'nin yanı sıra, Hint El Sanatları, İran Halısı, Senegal Ahşap Sanatları ve onlarca yöresel eserin yer aldığı stantlar bir arada olacak, cam, sıcak cam işleme, el yapımı halı, telkâri, ahşap ve hediyelik eşyalar sergilenecek ve satışı yapılacak.

Etkinlik, 20-29 Aralık tarihleri arası Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde her gün 10.00 - 22.00 saatleri arası gezilebilecek.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 adet mağaza bulundurmaktadır.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park'ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor.

1.600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.