Sanko Park'ta sevgililer günü mesajı sizden göndermek PTT'den

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, Sanko Park Alışveriş Merkezi ve PTT ortaklığıyla, nostaljik bir kampanya başlatılıyor.

Kartpostallar PTT'den hediye

Kampanya kapsamında Sanko Park zemin katta kurulan PTT standından ücretsiz temin edilebilecek kartpostallar ile dileyen herkes mesajını oluşturup sevdiklerine ücretsiz gönderebilecek.

7-8-9 Şubat tarihleri boyunca Sanko Park ziyaretçileri PTT standına uğrayarak sevgilerini teknolojiye yenik düşmeden ifade etme şansı yakalayacak.

Sanko Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekare kiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.