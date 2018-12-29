SANKO Park'ta yılbaşı etkinliği

Sanko Park Alışveriş Merkezi, 2019'a sayılı günler kala alışveriş saatlerini uzattı. Sanko Park,30 Aralık tarihine kadar 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet sunacak.

Sanko Park 31 Aralık tarihinde 10.00-20.00, 1 Ocak'ta ise 13.00- 22.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.

Uzayan alışveriş saatleri ile Sanko Park'ta 31 Aralık'a kadar devam edecek olan“Sanko Park Kazandırıyor” yılbaşı kampanyasında 30 Aralık tarihine kadar 20.00-23.00 saatleri arasında farklı mağazalardan alışveriş yaparak kazanılan ekstra puanlar iki kat değerli olacak.

2018'in son günlerinde Sanko Park'a gelen herkes hem uzun alışveriş saatlerinin tadını çıkaracak, hem de katladığı puanlarla ödüllere daha çok yaklaşacak.

“Sanko Park Kazandırıyor” Yılbaşı Kampanyası

Yeni yıl alışverişlerinin paralara dönüştüğü kampanyada marketten elektroniğe, giyimden aksesuara kadar tüm mağazalardan yapılan minimum 20 TL'lik alışveriş, katılım hakkı sağlıyor.

Fişlerini bankolara kaydettiren ziyaretçiler en fazla puanı elde etmeye çalışarak her gün çekilişsiz kurasız binlerce liralık para kart ve iPhone X sahibi oluyor.www.sankoparkkazandiriyor.com web sitesinden yarışma hakkında detaylı bilgi alınabiliyor.