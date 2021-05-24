Sanko Park'ta yöresel ürün günleri başladı

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Yöresel Ürün Günlerine 13'üncü kez ev sahipliği yapıyor.

Üretildiği kentlerden getirilen taze ve doğal lezzetlerin bir arada toplandığı Yöresel Ürün Günleri, bugün Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında, her biri gurme düzeyinde damak zevkine sahip Gaziantepliler ile buluştu. Sanko Park 13'üncü Yöresel Ürün Günleri kapsamında, 6 Haziran'a kadar kısıtlamaların olmadığı günlerde, 10.00-20.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek. Sucuk, bal, kayısı, peynir çeşitleri ve birçok yöreye özgü ürünler, maske, sosyal mesafe, hijyen ve kalite standartları en üst seviyede tutularak ziyaretçilerin tercihine sunuluyor.

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” sloganıyla 2009 yılında faaliyetine başlayan toplam 127.489 metrekare inşaat alanı ve 56.144 metrekare kiralanabilir alanı bulunurken her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park, bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerinie ayrıcalıkli a ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.