SANKO Park'ta yöresel ürün günleri

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Yöresel Ürün Günleri, her biri gurme yeteneğine sahip olan Gazianteplilere Türkiye'nin birbirinden farklı yöresel ürünleri, lezzetleri ve tatlarını sunuyor.

Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında, Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürün Günleri'ne vatandaşlar her seferinde yoğun ilgi gösteriyor. Sun Fuarcılık tarafından Sanko Park ana etkinlik alanında gerçekleştirilen “Yöresel Ürün Günleri” 23 Aralık Pazar günü saat 22.00'ye kadar tüketicileri ağırlayacak.

Katılımcılar oldukça memnun

Sun Fuarcılık Sahibi Mehmet Saçmacı, Sanko Park Yöresel Ürün Günleri'nin büyük ilgi gördüğünü, katılımcı firmaların ürünlerini Gaziantepli tüketicilere sunmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

Sun Fuarcılık olarak Türkiye'nin değişik kentlerinde bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Saçmacı, “Hijyene ve kaliteye çok önem veriyoruz. Hiçbir şekilde tüketiciyi mağdur etmiyoruz. Müşteri memnuniyetsizliği durumunda, müşteriye hem ürünü yeniden veriyoruz hem de ücretini iade ediyoruz” dedi.

“SANKO Park'ta Karadenizliler günü düzenlemeyi planlıyoruz”

Sanko Park'ta “Karadenizliler Günü” olarak benzer etkinlik düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Saçmacı, “Sun Fuarcılık olarak hem Sanko Park Ailesine hem de Gazianteplilere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Saçmacı, Yöresel Ürün Günleri'ne Trabzon, Sivas, Kayseri, Hatay, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Çankırı, Gümüşhane, Erzurum, Ankara, Afyon, Bursa, Malatya, Çorum, Diyarbakır ve Gaziantep'ten 19 firmanın katıldığına vurgu yaptı.

Pastırmacı fatih gurme

Etkinliğe Kayseri'den katılan Pastırmacı Fatih Gurme Sahibi Fatih Özcan, “Etkinliğe katılmamızdaki ana neden Kayseri'ye özgü ürünleri pazarlamaktır. Beklentimizin çok üzerinde bir etkinlik oluyor. Ziyaretler çok iyi durumda” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte pastırma, sucuk, çemen ve mantılarını hem Gazianteplilere tattırdıklarını hem de satış yaptıklarını anlatan Özcan, “Damak zevkine sahip herkesi Sanko Park'taki etkinliğe bekliyoruz. Ürenlerimizden tatmadan gitmesinler. Pastırmayı yöre halkına alıştırmaya geldik, kararlıyız” dedi.

Türkdönmez kardut gıda

Gümüşhane'de yerleşik firmanın sahibi İsmail Türkdönmez, 6 yıllık bir firma olduklarını ve karadut özü, pekmezi, reçeli ve şerbetini ürettiklerini kaydetti.

“Tanıtım ve satış amacıyla etkinliğe katıldık. Ürünlerimizi Gazianteplilere tattıralım istedik. Bu yıl etkinliğe üçüncü kez katılıyoruz. Hem tanıtım hem de satış olarak bu yıl her zamankinden daha memnunuz” diyen Türkdönmez, “Karadut ağaçtan toplanır, ezilip süzülür ve güneşte 180 dereceye kadar yoğunlaştırılıp şişelenir. Pekmezi ise bir hafta kısık ateşte kaynatılarak şişelenir. Karadutun faydaları saymakla bitmez. Ağız, dış, dil eti yaralarına, kabızlığa ve kansızlığa iyi gelen bir üründür. Şeker, tansiyon ve kolesterol hastaları da kullanmaktadır. Türkiye geneli satış yapıyoruz” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

İskenderoğlu süt ürünleri

Firma yetkilisi Muhammed İlli, üretim tesislerinin Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde kurulu olduğunu ve 55 kişiye istihdam sağlıklarını belirtti. Üretimde üçüncü kuşak olduklarına dikkat çeken İlli, “Bin 350 metrekare kapalı alanda tereyağı ve yöresel peynirleri hijyenik şekilde üretiyoruz. Firmamız müşteri memnuniyeti, dürüst ticareti ilke edinmesi ve Karadeniz'in eşsiz doğasından gelen ürünleri sayesinde 90 yıldır faaliyette. Etkinlikte tereyağımız, mıhlama peynirimiz ve Trabzon ekmeğimize çok fazla bir ilgi var. Katılımdan ve ziyaretlerden son derece memnunuz. Sanko Park yöneticilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İnan pişmaniye

Etkinliğe Kocaeli İzmit'ten katıldıklarını vurgulayan firma sahibi Mehmet Demir, “İlk etkinlikten bu yana her zaman katıldık. 20 kişi ile üretim yapıyoruz. Sade ve kakaolu pişmaniyelerimizi burada da hazırlayıp taze şekilde satışa sunuyoruz. Etkinlikten çok memnunuz. 1968 yılından bu yana üretim yapıyoruz. Bizler ikinci kuşağız. Pişmaniye baba mesleğimizdir” dedi.

Pekhas yöresel ürünler

Erzurum firması Pekhas Yöresel Ürünler'in sahibi Ahmet Demirci, “Köme (cevizli sucuk) pestil ve çeşitleri, organik bal, pekmez çeşitleri ve fasulye tanıtımı ve satışı yapmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Pestil ve çeşitlerini dut pekmezinden ürettiklerini, diğer ürünleri yöreden temin ettiklerini bildiren Demirci, etkinliğin organizasyonuna katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Mavral kuruyemiş

Etkinliğe iki yıldan beri Çorum'dan katılan Mavral Kuruyemiş firmasının sahibi Mustafa Mavral, “Leblebi ve çeşitleri satıyoruz. Ürünlerimize ilgi çok yüksek, özellikle meyveli, haşhaşlı ve köy leblebisine ilgi yoğun. Gazianteplilere ve Sanko Park yönetimine çok teşekkür ederim” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Şifa ver

Yöresel Ürün Günleri'ne Hatay'dan katılan Hatay'ın doğal sabunlarını pazarlayan firmanın sahibi Cafer Gülcemal, “Saf zeytinyağlı, çörek otlu, sarımsak, katran, defne, kil, kükürt, gül, eşek sütlü, salyangoz ve lavantalı sabunlarımız var. 25 kişi ile üretim yapıyoruz. Ayrıca www.sifaver.com adresi üzerinden de İnternet satışlarımız var. Ürünlerimizde hayvansal, kimyasal ve renklendirici içermemektedir. Sabunlarımız yüzde 100 doğal bitkisel ürünlerdir” şeklinde konuştu.

Olize yurtma gıda

Bursa'da yerleşik Olize Yurtma Gıda yetkilisi Erhan Oral, etkinlikte Bursa ve Ayvalık bölgelerinden temin edip işledikleri zeytin çeşitleri ile saf zeytinyağı satışı yaptıklarına vurgu yaptı. Etkinliğe ilk kez katıldıklarını ve ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ifade eden Oral, Sun Fuarcılık, Sanko Park yönetimi ve Gazianteplilere teşekkürlerini sundu.

Sanko park

Kent merkezinde 127 bin 489 metre kare kapalı ve 56 bin 144 metre kare kiralanabilir alanıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Sanko Park, Gaziantep ekonomisi ve sosyal yaşamına dinamizm kazandırmıştır.

Alışveriş ve eğlence keyfini tek çatı altında birleştiren Sanko Park AVM bünyesinde 17 bin 245 metre kare ana mağazalar dışında, 20 bin 142 metre kare mağaza, 3 bin 615 metre kare hipermarket, 3 bin 793 metre kare restoran, kafe ve fastfood alanı, 3 bin 178 metre kare teknoloji hipermarketi, 4 bin 271 metre kare eğlence merkezi, 171 metre kare sanat galerisi, 10 salonlu 3 bin 389 metre kare alana sahip sinema, 340 metre kare etkinlik alanı ve bin 200 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Sanko Park'ın çevre illerden ve komşu ülkelerden gelen ziyaretçi sayısı ayda yaklaşık bir milyona ulaşmaktadır.