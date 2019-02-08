Sanko Park'tan doğa dostlarına bez çanta hediye

Gaziantep'in alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Sanko Park,“Sıfır Atık” projesinin hayata geçirilme sürecine Gaziantep AVM'leri içerisinde öncülük ederek, geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturacak bir kampanyaya imza attı.

Çevre konusundaki hassasiyetini bu uygulama ile somutlaştıran Sanko Park Alışveriş Merkezi, doğada ancak bin yılda çözülebilen plastik poşetler yerine ziyaretçilerine, tekrar kullanıma elverişli bez alışveriş çantaları sunacak.

150 tl ve üzeri alışveriş yapan herkese bez çanta hediye

Stoklarla sınırlı olan bu kampanyada, 150 TL ve üzeri alışveriş yaparak alışveriş fişleri ile danışma bankosuna gelen herkese anında bir adet bez çanta hediye ediliyor.

Şık tasarımlı ve geri dönüşümlü bu çantalar, dayanıklı yapısı ve tekrar tekrar kullanılabilir olması ile doğayı koruma amacını taşıyor. Kampanya milli ekonomiye katkı sağlamayı, israfın önlenmesini ve daha az atık oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi bu kampanya ile doğayı ve geleceğimizi korumak için plastik poşet kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.